Брюссель, , 14:16 — REGNUM Евросоюз продолжает работать над шестым пакетом антироссийских санкций. Об этом 20 мая заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.

Пакет (сс) cocoparisienne

«Я не могу разглашать детали, но работа продолжается», — сказал Мамер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что странам ЕС пока не удаётся договориться о принятии шестого пакета санкций.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС против России предполагает эмбарго на российскую нефть. Этот пункт не устраивает ряд европейских стран, даже на условиях его отсроченного введения.

Читайте также: В ЕС надеются договориться по шестому пакету санкций против России