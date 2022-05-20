Воронеж, , 14:15 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми заморозками объявлено на территории Воронежской области на 21 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Ночью и утром 21 мая 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до минус 1 градуса», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают об опасности заморозков для сельскохозяйственных и плодово-ягодных растений, расположенных в низких местах. Также в связи с низкими температурами воздуха повышаются риски возникновения техногенных пожаров из-за использования обогревательного оборудования.

По информации Воронежского гидрометцентра, в ночь на 21 мая в Воронеже прогнозируется около +6 градусов, днём будет до +16, возможны дожди. 22–23 мая похолодает — днём будет не выше 13 градусов, возможны дожди. Однако уже 24 мая потеплеет до +17 градусов.