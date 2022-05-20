Кострома, , 14:34 — REGNUM Костромских коммунальщиков оштрафовали на 4,5 млн рублей за несвоевременное восстановление дорог после проведения земляных работ. Об этом сообщает городская дума.

Коммунальные раскопки в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

В период с ноября 2021 года по май 2022 ТГК-2, муниципальный водоканал и газовые службы начали 770 раскопок. На сегодняшний день в порядок приведены менее половины из них — 370. По остальным 400 объектам администрация выдала предписания о проведении благоустройства до 31 мая. Начать восстановление планируется с главных улиц областного центра.

Напомним, ранее гордума внесла изменения в муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок обустройства и содержания мест коммунальных раскопок. Ранее коммунальщики могли переносить дату до бесконечности. Сейчас на решение всех задач даётся максимум 45 дней — 30 на работу и однократную возможность продления срока ещё 15 дней. Размер штрафа варьируется от 5 до 100 тысяч рублей.

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