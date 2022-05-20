Херсон, 20 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В данный момент у жителей Херсона меняется отношение к свершившейся в городе исторической справедливости, несмотря на попытки запугивания их со стороны нацистского киевского режима. Об этом 20 мая заявил журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«И самое важное во всей этой истории… Сейчас меняется сама по себе ситуация и отношений жителей Херсона к той исторической справедливости, независимо от запугиваний, независимо от страха, который сегодня сеют пособники фашизма», — сказал он.

Кроме того, Стремоусов добавил, что такие пособники нацизма возвращают облик четвертого рейха и втягивают в это Европу, играясь в большую политику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за 30 лет своего независимого существования Украина полностью разрушила свой потенциал, который достался ей после развала СССР.