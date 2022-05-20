Назначен новый официальный представитель правительства Франции
Париж, 20 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. После нескольких дней обсуждений и консультаций во Франции назначили нового человека на должность официального представителя правительства, передает BFM TV.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Франция
Согласно полученной информации, госсекретарь по вопросам социальной и солидарной экономики Оливия Грегуар заняла пост официального представителя правительства Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких дней ожидания новое правительство Франции будет объявлено днём 20 мая.