Париж, 20 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. После нескольких дней обсуждений и консультаций во Франции назначили нового человека на должность официального представителя правительства, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Согласно полученной информации, госсекретарь по вопросам социальной и солидарной экономики Оливия Грегуар заняла пост официального представителя правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких дней ожидания новое правительство Франции будет объявлено днём 20 мая.