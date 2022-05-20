Ереван, , 14:10 — REGNUM Депутаты парламента Армении от оппозиционных партий 20 мая не смогли попасть на «Армянский форум демократии», начавшийся в Ереване. Об этом сообщает газета «Голос Армении».

Протесты в Ереване Photolure

Форум проводит в гостинице Marriott Armenia Hotel в Ереване. Организатором выступает неправительственная организация Freedom House, штаб-квартира которой находится в США.

По данным журналистов, возле гостиницы собралось большое количество протестующих, которые требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Депутаты смогли войти в гостиницу, но на мероприятие их не пустили, так как депутатов не было в списках.

«Вот такая демократия в Армении, где пройти на форум депутаты могут только с позволения общественной организации. Вот о такой демократии и говорят послы США и ЕС. Они своими двойными стандартами превращают Армению в авторитарную страну», — заявила депутат Агнесса Хамоян.

Сообщается, что члены парламента, после того, как их не пустили, кричали «Позор» и «Никол — предатель». Собравшиеся возле отеля также выражали недовольство работой посла США Армении Линн Трейси, которая прибыла на форум. Они скандировали «Армения — без Трейси».

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