Москва, , 14:07 — REGNUM Члены совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг не будут продлевать полномочия.

Герхард Шредер Ceska strana socialne demokraticka

«ПАО «НК «Роснефть» информирует, что господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании», — говорится в заявлении нефтяной компании.

В «Роснефти» отметили, что с пониманием относятся к решению Шрёдера и Варнига.

Как сообщало ИА REGNUM, опасения Москвы о возможных замыслах Запада подтвердились в ходе специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.