Тамбов, , 14:06 — REGNUM В Тамбове гражданин Украины привлечен к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовского районного суда.

Мессенджер Kārlis Dambrāns

Мужчина 1984 года рождения находится парк-отеле «Амакс». 17 апреля он переслал в чат беженцев, проживающих в этом отеле, картинку с изображением солдата в военной форме вооруженных сил РФ, которому наносит удары женщина в украинском национальном костюме, и надписью «Я бью вербой русского солдата в великий день».

На мужчину составили протокол по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». В суде гражданин Украины признал вину.

«С учётом обстоятельств, характера совершённого нарушения, личности правонарушителя, который является инвалидом третьей группы, также наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении суда.

По данным »Коммерсанта», оштрафованный гражданин Украины является глухонемым.