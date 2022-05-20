Москва, , 16:38 — REGNUM В России дан старт первому сезону проекта по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!», он будет реализован в 24 регионах. Команду составляют региональные врачи-онкологи и 430 специально обученных волонтеров-медиков. Проект реализуется ВОД «Волонтеры-медики» при поддержке ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, АНО «Национальные приоритеты» и Фонда президентских грантов.

Волонтеры-медики Липецкой области Липецкое региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»

Цель проекта — повышение уровня информированности среди сотрудников предприятий о причинах развития, профилактике, своевременной диагностике и основах лечения рака, что способствует достижению ключевых показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

»Это первый сезон нашего проекта «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!». Пилотными стали 24 региона, в которых волонтеры-медики, совместно со специалистами онкологических центров проведут выездные онкологические скрининги и профилактические мероприятия на предприятиях. Добровольцы помогут сформировать нам систему, которая поможет проводить подобные акции в других регионах России, потому что мы однозначно планируем масштабировать этот проект и постепенно охватить им все регионы. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний является приоритетной задачей каждого региона России», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела программ по общественному здоровью Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», руководитель проекта — Дарья Дерюжинская.

Для первого сезона выбраны:Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Смоленская область, Пензенская область, Республика Чувашия, Ростовская область, Омская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Ульяновская область, Ивановская область, Кировская область, Москва, Нижегородская область, Республика Карелия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Волгоградская область, Республика Северная Осетия, Санкт-Петербург, Тверская область и Томская область. В этих регионах Волонтеры-медики совместно с региональными врачами онкологами проведут выездные онкологические скрининги для сотрудников региональных предприятий. Также в ходе реализации проекта будут организованы интерактивные профилактические лектории и мастер-классы для сотрудников предприятий.

«Потери от онкологических заболеваний по-прежнему занимают одно из ведущих мест в структуре смертности населения региона, поэтому важно своевременно выявлять и начинать лечение. А сделать это без современного оборудования просто невозможно. Именно оно помогает медикам диагностировать опухоль на ранней стадии, когда область ее лаколизации практически не видна», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Всего в рамках проекта планируется охватить мероприятиями 9600 человек.

Первыми мероприятия в рамках проекта «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!» проведут Волонтеры-медики Чувашской Республики на предприятии ООО «АВТОФУРГОН» 26 мая.

«На какой эффект рассчитываем? Чтобы повысить мотивацию населения к прохождению скрининга, повышении онконастороженности, а также повышение медицинской грамотности населения», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM координатор Чувашского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Игорь Филиппов.

Проект реализуется при поддержке ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, АНО «Национальные приоритеты» и Фонда президентских грантов.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 110 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Здравоохранение» имеет социально значимый характер для государства и направлен на сохранение здоровья каждого человека. Цель проекта — улучшение медицинской инфраструктуры, ликвидация кадрового дефицита отрасли, повышение качества и доступности медицинской помощи, планомерное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, что позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений нацпроекта. Он предусматривает масштабное переоснащение онкодиспансеров современным оборудованием и открытие центров амбулаторной онкологической помощи.

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