Москва, 20 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем, сообщили 20 мая в МИД ДНР.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Встреча была посвящена консультациям относительно форматов и механизмов дальнейшего взаимодействия», — говорится в телеграм-канале министерства.

В МИД ДНР уточнили, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе, особое внимание было уделено распространению достоверной информации о происходящем в регионе.

Также стороны договорились о продолжении рабочих контактов в ближайшее время.