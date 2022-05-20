Москва, , 14:11 — REGNUM Россия не выйдет из-под санкций в ближайшее время, эти ограничения будут действовать годы и десятилетия. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 20 мая на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, режим санкций не связан только лишь со специальной операцией России на Украине. Всем ясно, что ограничения будут действовать очень долго, и рассчитывать нужно только на себя.

«Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза заявил также, что в жизненно важных сферах, таких как продовольствие и отопление, Запад снижает накал санкционных страстей.

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