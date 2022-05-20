Чебоксары, , 14:05 — REGNUM В Красночетайском районе Чувашии выявлен конфликт интересов в администрации одного из поселений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверка проводилась после обращения местных жителей на действия главы Испуханского сельского поселения Красночетайского района. Надзорное ведомство выявило конфликт интересов при строительстве системы водоснабжения в одной из деревень.

По данным правоохранителей, администрация поселения заключила контракт о строительстве скважины и водозаборной системы, которые по указанию главы поселения возведены на территории домохозяйства его умершей родственницы.

«Глава поселения имела право на вступление в наследство на данный земельный участок, что свидетельствует о возникновении возможности получения и использования водозаборной системы, построенной на участке за бюджетный счёт», — поясняют в надзорном ведомстве.

Депутатский корпус после получения прокурорского представления привлёк главу поселения к дисциплинарной ответственности (объявлен строгий выговор). Надзорное ведомство обжаловало это решение в суде, требуя отправить муниципального чиновника в отставку.

В прокуратуре отмечают, что во время судебного разбирательства глава поселения передала земельный участок с построенной системой водоснабжения в собственность администрации. Тем не менее суд встал на сторону прокуратуры, обязав собрание депутатов рассмотреть кадровый вопрос на ближайшем заседании.

Отметим, что судебное решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конфликт интересов был выявлен правоохранителями в органах власти в Аликовском районе при проверке контрактов на содержание и ремонт дорог.

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