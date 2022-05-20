Чебоксары, 20 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Красночетайском районе Чувашии выявлен конфликт интересов в администрации одного из поселений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Проверка проводилась после обращения местных жителей на действия главы Испуханского сельского поселения Красночетайского района. Надзорное ведомство выявило конфликт интересов при строительстве системы водоснабжения в одной из деревень.

По данным правоохранителей, администрация поселения заключила контракт о строительстве скважины и водозаборной системы, которые по указанию главы поселения возведены на территории домохозяйства его умершей родственницы.

«Глава поселения имела право на вступление в наследство на данный земельный участок, что свидетельствует о возникновении возможности получения и использования водозаборной системы, построенной на участке за бюджетный счёт», — поясняют в надзорном ведомстве.

Депутатский корпус после получения прокурорского представления привлёк главу поселения к дисциплинарной ответственности (объявлен строгий выговор). Надзорное ведомство обжаловало это решение в суде, требуя отправить муниципального чиновника в отставку.

В прокуратуре отмечают, что во время судебного разбирательства глава поселения передала земельный участок с построенной системой водоснабжения в собственность администрации. Тем не менее суд встал на сторону прокуратуры, обязав собрание депутатов рассмотреть кадровый вопрос на ближайшем заседании.

Отметим, что судебное решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конфликт интересов был выявлен правоохранителями в органах власти в Аликовском районе при проверке контрактов на содержание и ремонт дорог.

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