Джакарта, 20 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Полиция Индонезии арестовала 52 человека во время бурной демонстрации перед зданием парламента 20 мая, сообщает СNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Демонстрация была организована индонезийским братством рабочих-мусульман.

«52 человека арестованы», — говорится в заявлении полиции Индонезии.

По данным полиции, мирная акция протеста переросла в беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство столицы Индонезии проведет день без автомобилей 22 мая.

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