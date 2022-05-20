Манагуа , 20 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Проливные дожди, вызванные тропическим циклоном, затронули восемь кварталов и не менее 25 домов в одном из районов столицы Никарагуа. Об этом заявил генеральный секретарь мэрии Манагуа Фидель Морено.

Мария Плотникова ИА REGNUM Манагуа, Никарагуа, 2017 год

После осмотра районов, пострадавших от дождей, чиновник отметил, что большая часть наводнений вызвана засорами из-за скопления мусора в дренажных зонах.

«Следуя указаниям президента Даниэля Ортеги и [вице-президента] Росарио Мурильо, в Манагуа и в пострадавших районах была немедленно активирована вся система смягчения последствий стихийных бедствий и привлечения внимания к ним, как указали специалисты», — сказал Морено.

По его словам, власти Манагуа оказывают помощь в ликвидации последствий наводнения, предоставляя матрасы и одеяла: «Есть два дома с полуразрушенными крышами, и мы также собираемся помочь их отремонтировать».

В Манагуа дождь начался примерно в 16:00 по местному времени 19 мая, и, согласно опубликованным данным, за 40 минут было зафиксировано около 90 миллиметров осадков. В ряде районов никарагуанской столицы умеренные дожди продолжаются.