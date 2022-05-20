Столицу Никарагуа накрыли проливные дожди
Манагуа , 20 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Проливные дожди, вызванные тропическим циклоном, затронули восемь кварталов и не менее 25 домов в одном из районов столицы Никарагуа. Об этом заявил генеральный секретарь мэрии Манагуа Фидель Морено.
После осмотра районов, пострадавших от дождей, чиновник отметил, что большая часть наводнений вызвана засорами из-за скопления мусора в дренажных зонах.
«Следуя указаниям президента Даниэля Ортеги и [вице-президента] Росарио Мурильо, в Манагуа и в пострадавших районах была немедленно активирована вся система смягчения последствий стихийных бедствий и привлечения внимания к ним, как указали специалисты», — сказал Морено.
По его словам, власти Манагуа оказывают помощь в ликвидации последствий наводнения, предоставляя матрасы и одеяла: «Есть два дома с полуразрушенными крышами, и мы также собираемся помочь их отремонтировать».
В Манагуа дождь начался примерно в 16:00 по местному времени 19 мая, и, согласно опубликованным данным, за 40 минут было зафиксировано около 90 миллиметров осадков. В ряде районов никарагуанской столицы умеренные дожди продолжаются.