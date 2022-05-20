Тунис, , 14:07 — REGNUM Президент Туниса Кайс Саид объявил о создании национального консультативного комитета для разработки новой конституции республики. Об этом 20 мая сообщает Khabar.

Кайс Сайед Quirinale.it

Отмечается, что 20 мая канцелярия президента страны опубликовала текст двух указов, один из которых устанавливает процедуру изменения конституции. Второй президентский указ приглашает избирателей для участия в референдуме по внесению изменений в конституцию, который, как ожидается, будет организован 25 июля.

По данным журналистов, комитет возьмет на себя подготовку проекта референдума по конституции, который затем будет передан президенту. Предложить свои поправки в конституцию могут рядовые граждане Туниса на специальной электронной платформе.