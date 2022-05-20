Маркс, Саратовская область, , 14:02 — REGNUM Жителя города Маркса Саратовской области признали виновным в применении насилия к представителю власти. Суд приговорил 34-летнего мужчину к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает следственное управление СКР по региону.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что вечером 7 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился возле одного из магазинов в городе Марксе. Он выражался грубой нецензурной бранью и нарушал общественный порядок. Дебошир привлек внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые попросили его прекратить нарушать порядок. Злоумышленник, не желая выполнять требования, ударил одного из полицейских головой в лобную область.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

ИА REGNUM ранее сообщало, 5 января в поселке Мокроус Федоровского района Саратовской области мужчина напал на полицейского. Он взял со стола монитор персонального компьютера и бросил его в область головы участкового. В результате у сотрудника полиции диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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