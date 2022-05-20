Сеул, 20 мая 2022, 14:01 — REGNUM Международная организация по борьбе с изменением климата «Зеленый климатический фонд» (GCF) выделит $330 млн на пять проектов в области зеленой энергетики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

Зелёный климатический фонд ООН
Зелёный климатический фонд ООН
Greenbelarus.info

По их словам, совет фонда одобрил план финансирования пяти проектов, направленных на поддержку усилий шести развивающихся стран по борьбе с изменением климата.

Известно, что $301,5 млн будет выделено на реализацию четырех новых проектов, включая проект электронной мобильности в Индии, на который будет выделено $200 млн. Оставшиеся средства будут использованы для финансирования существующих проектов в Кении и Сенегале.