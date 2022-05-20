Сеул, 20 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Международная организация по борьбе с изменением климата «Зеленый климатический фонд» (GCF) выделит $330 млн на пять проектов в области зеленой энергетики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

Greenbelarus.info Зелёный климатический фонд ООН

По их словам, совет фонда одобрил план финансирования пяти проектов, направленных на поддержку усилий шести развивающихся стран по борьбе с изменением климата.

Известно, что $301,5 млн будет выделено на реализацию четырех новых проектов, включая проект электронной мобильности в Индии, на который будет выделено $200 млн. Оставшиеся средства будут использованы для финансирования существующих проектов в Кении и Сенегале.