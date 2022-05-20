Калуга, , 14:50 — REGNUM 19-летний житель Калуги признан виновным в преступлениях, связанных с неправомерным доступом к личным данным граждан в социальных сетях, сообщили 20 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Социальные сети ИА REGNUM

Подсудимый совершал неправомерный доступ к страницам пользователей социальных сетей, откуда получал сведения о личной жизни граждан, а затем вымогал у них денежные средства за нераспространение личной информации. Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Калужской области. В ходе расследования установлено, что пострадавшими от действий злоумышленника стали пять потерпевших. Материальный и моральный вред был возмещен пострадавшим в полном объеме. Злоумышленник признал вину и активно способствовал расследованию.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно. В настоящее время следователи продолжают расследование второго уголовного дела в отношении данного лица — позднее были выявлены еще более 60 преступных эпизодов в отношении 17 потерпевших.

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