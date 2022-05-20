Кабул, 20 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В связи с открытием символа Иерусалима на перекрёстке в Кабуле, посольство Ирана объявило, что цель проекта — выразить солидарность с палестинским народом. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Masoud Akbari Кабул

Символ был возведён на перекрестке «Компани» в западной части Кабула. На открытии символа маулави Абдул Рашид, мэр Кабула, сказал, что здание может вместить 170 верующих одновременно.

Согласно информации на сайте муниципалитета Кабула, здание имеет длину 17 метров и девять метров высоты.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели торжественную церемонию представления символа, в то же время разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволила ряду организаций, близких к Ирану, отпраздновать День Кудс в Кабуле в этом году.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли аресту людей, которые проводили церемонию Дня Кудс в афганской столице.

Напомним, День Кудс — ежегодная церемония, проводимая в последнюю пятницу Рамадана в некоторых исламских странах. Иран является одним из сторонников проведения этой церемонии. В предыдущие годы она также проходила в Кабуле при поддержке Ирана.