Киев, 20 мая, 2022, 18:10 — ИА Регнум. За 30 лет своего независимого существования Украина полностью разрушила свой потенциал, который достался ей после развала СССР. Об этом 20 мая заявил журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

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«Украина за 30 лет, подчеркиваю, за 30 лет независимости от здравого рассудка уничтожила весь свой потенциал. Я вам просто скажу, что десятая экономика в Европе — это была Украина», — сказал он.

Также Стремоусов уточнил, что Херсон также на момент начала независимости Украины обладал мощнейшим экономическим потенциалом, и в нём имелся самый большой в Европе хлопчатобумажный комбинат, завод по строительству комбайнов, три судостроительных завода и консервные фабрики, которые были фактически уничтожены за это время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в будущем все украинские территории, который были освобождены от киевских боевиков и денацифицированы, включая Херсонскую область, войдут в состав России.