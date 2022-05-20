Екатеринбург, 20 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 429 010 граждан. В том числе 206 человека за прошедшие сутки, 19 мая, сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в области выявили 442 996 случаев заражения коронавирусом. Из них 169 — 19 мая.

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 739. За последние сутки зарегистрирован один случай смерти от ковида.