Москва, 20 мая 2022, 13:55 — REGNUM Субъекты Российской Федерации могут по своему усмотрению брать шефство над районами Донбасса, поручения президента РФ Владимира Путина в этом случае фактически не нужны, заявил 20 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» заявил, что субъекты Российской Федерации возьмут шефство над муниципальными образованиями Донецкой и Луганской Народной Республики.
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