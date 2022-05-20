Москва, 20 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Субъекты Российской Федерации могут по своему усмотрению брать шефство над районами Донбасса, поручения президента РФ Владимира Путина в этом случае фактически не нужны, заявил 20 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я могу подтвердить, что, действительно, никаких документов [президента] пока не было на этот счет, но, по большому счету, они и не требуются. Регионы сами, по своему усмотрению, самостоятельно, могут брать себе в подшефные регионы, в том числе и регионы Донбасса», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» заявил, что субъекты Российской Федерации возьмут шефство над муниципальными образованиями Донецкой и Луганской Народной Республики.

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