Иркутск, , 13:55 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 20 мая сообщает подробности инцидента с автомобилем Honda Civic в микрорайоне Первомайский: 58-летний хмельной водитель совершил наезд на супермаркет.

Мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что хотел перепаковать машину, но перепутал педали. Установлено, что иркутянин сел за руль автотранспорта, не имея водительского удостоверения.

После проведения процедуры освидетельствования на состояния опьянения установлено, что количество алкоголя в выдыхаемым им воздухе в 10 раз превышает допустимое значение.

Инспекторами ГИБДД в отношении нарушителя составлено два административных протокола, автомашина помещена на специальную площадку для задержанного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно серьёзном ДТП в городе Бодайбо: нетрезвый 21-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Cresta», не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Пострадали четверо человек.

Только за четыре месяца текущего года на территории г. Иркутска и Иркутского района автоинспекторы привлекли к административной ответственности свыше 1000 водителей, которые находились за рулём транспорта в нетрезвом состоянии, при этом в 33 случаях они стали участниками ДТП.

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