Москва, 20 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Опасения Москвы о возможных замыслах Запада подтвердились в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 20 мая сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

По его словам, в ходе российской специальной операции все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются на 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Минских соглашений больше нет.