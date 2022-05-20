Кишинёв, , 13:54 — REGNUM Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Молдавии отзывает из продажи молочную смесь для детей, произведённую компанией NUMIL в Польше. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Молочная смесь

По данным агентства, о том, что продукт может быть опасен, сообщили в Европейской системе оповещения о пищевых продуктах.

«Согласно действующему законодательству, владельцы пищевых предприятий, владеющие несоответствующей продукцией, обязаны изъять ее с рынка и сотрудничать с Национальным агентством», — говорится в сообщении.

Тех, кто уже купил эту смесь, в ANSA призывают вернуть в магазины, где приобрели продукт. В агентстве предупредили экономических агентов, что они понесут ответственность, если не выполнят требования.