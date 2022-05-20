Ярославль, 20 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Ярославле в торговом центре «Аура» открылись магазины ушедшего с российского рынка польского ретейлера LPP Group. Об этом торговый центр сообщил на своей станице ВКонтакте.

Страница ТРЦ «Аура-Ярославль» ВКонтакте Открывшийся магазин

Магазины Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito, Monki закрылись в стране с 29 марта 2022 года и 20 мая вновь открылись для покупателей. Это связано с тем, что владелец решил продать собственность китайскому консорциуму.