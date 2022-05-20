Нальчик, , 13:53 — REGNUM На курортах Северного Кавказа разработают мастер-план по развитию прилегающих к особым экономическим зонам территорий. Этот документ позволит включить их в зону деятельности курортов для более продуктивного использования. Решение о внедрении мастер-планов прозвучало от директора департамента стратегического развития компании «Кавказ. РФ» Алексея Елина во время круглого стола «Комплексное развитие территорий: стратегия и тактика; закон и практика». Он проходил в рамках XV сессии градостроителей «Механизмы комплексного развития территорий для реализации решений градостроительной политики».

Канатная дорога на Кавказе Пресс-служба «Кавказ. РФ»

По словам Елина, первым отработают механизм мастер-планов на курортах Приэльбрусья (Кабардино-Балкария). Отработанную практику намереваются внедрить на остальных курортах, находящихся в управлении Кавказ. РФ.

«Речь идет о тех территориях, которые прилегают к особым экономическим зонам, но по разным причинам развиваются без учета особенностей этих зон. Планируем исправить ситуацию, чтобы развитие туркластера на Северном Кавказе было более продуктивным и комплексным», — приводит слова представителя компании пресс-служба «Кавказ. РФ».