Панама, , 13:52 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден начинает сегодня визит в Панаму в преддверии IX Саммита Америк, который пройдет в июне. Об этом пишет Prensa Latina.

Первая леди США Джилл Байден (сс) The White House

Отмечается, что двухдневная поездка супруги Байдена нацелена на укрепление альянса Вашингтона с правительствами Эквадора, Панамы и Коста-Рики.

В рамках своей поездки Джилл Байден должна встретиться с первой леди Панамы Ясмин Колон Кортисо в президентской резиденции. После этого Байден и Кортисо посетят местную школу для слабовидящих и слабослышащих детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Жена президента США Джо Байдена начала турне по Латинской Америке