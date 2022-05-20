Липецк, 20 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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20 мая выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 150 тыс. 806 случаев заражения.

За весь период наблюдения 146 тыс. 27 человек выписаны после курса лечения, в том числе 70 — за последние сутки.

За весь период скончался 3751 человек. Подтверждено два новых летальных случая.