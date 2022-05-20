* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 20 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. После нового приказа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что в Афганистане на телевидении женщины-ведущие должны закрывать лицо, Хизер Барр, глава женского отдела международной организации «Хьюман Райтс Вотч», в своём твите 20 мая назвала этот шаг массированной атакой на участие женщин в общественной жизни. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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«Кампания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отстранению женщин от участия в общественной жизни быстро набирает обороты», — написала она в «Твиттере».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили Tolo TV, что все женщины-ведущие обязаны закрывать лица во время выступления.

По данным источников, приказ отдан и другим СМИ.