Хабаровск, , 13:50 — REGNUM Губернатор Хабаровского края края Михаил Дегтярев предложил на коференции регионального отделения ЛДПР выдвинуть на пост председателя партии, вместо умершего Владимира Жириновского, кандидатуру Леонида Слуцкого, об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

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«Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем. Быть добру!» — написал Дегтярев.

Предложение Дегтярева единогласно поддержали все 16 участников конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил перенести центральный аппарат ЛДПР на Восток, в том числе в Хабаровск. По его мнению, партия ЛДПР должна реализовывать идеи бывшего лидера Владимира Жириновского.