Архангельск, , 13:48 — REGNUM В Архангельской области с начала сезона в медицинские организации обратились 610 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 150 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

Наибольшая активность клещей зафиксирована в южных районах. Так, в Котласе зафиксировано 92 случая, в Вельском районе — 74, в Коряжме — 62. В областном центре за помощью обратились 30 человек, пострадавших от укусов клещей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине от укусов клещей пострадали 1680 человек.