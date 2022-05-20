Симферополь, , 13:47 — REGNUM Ещё десять пациентов с заражением коронавирусом госпитализировали в Республике Крым за минувшие сутки, данные на 20 мая опубликованы региональным оперативным штабом. Накануне, 19 мая, сообщалось о 19 новых заразившихся.

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За сутки в регионе подтверждён 41 новый случай заражения коронавирусом, что на три случая меньше, чем накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 56 человек, двое скончались.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 182 616 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после ковида 175 366 пациентов. Через инфекционные стационары за более чем два года прошли 58 366 человек. Скончался 5 271 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.