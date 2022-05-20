Донецк, 20 мая 2022, 13:47 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал Куйбышевский район Донецка. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 12:33 с позиций в населённом пункте Пески был атакован Куйбышевский район донецкой столицы. Боевики выпустили по жилым кварталам три снаряда калибром 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике.