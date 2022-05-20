Москва, , 13:48 — REGNUM В ходе 26-го Российского интернет-форума (РИФ 2022) генеральный директор Insight people Алина Зиннатуллина рассказала о вариантах развития influencer-маркетинга и об адаптации пользователей к новым площадкам. Также в рамках круглого стола совместно с представителями медиа и бизнеса Зиннатуллина поделилась мнением о будущем региональной блогосферы.

Генеральный директор Insight people Алина Зиннатуллина Insight people

По словам генерального директора Insight people, активность российских пользователей в социальных сетях не сократилась. «Несмотря на изменение ландшафта социальных медиа этой весной, количество контента, которое ежедневно создается нашими пользователями, не изменилось. Он как генерировался, так и генерируется практически в тех же объемах. Также нет сокращения количества авторов», — отметила Алина Зиннатуллина.

Основательница продюсерского центра Insight people отметила, что influencer-маркетинг стал занимать ведущую роль в информационном пространстве. «За последние несколько месяцев мы обнаружили интересную тенденцию. После того, как ряд зарубежных площадок закрыли возможность коммерческого таргета, у компаний значительно сократились возможности для проведения рекламных акций, — рассказала Зиннатуллина. — И что им осталось? Конечно, обратиться к инфлюенсерам, потому что они являются лидерами мнений в своем регионе или отрасли, формируя вокруг себя аудиторию. В ситуации, когда одна или другая площадка перестает быть доступной, снижая возможности рекламодателей, блогер сохраняет свою аудиторию. Его подписчики следуют за ним на другую платформу. И мы уже видим повсеместно такую тенденцию. Это обусловлено природой influence-маркетинга: аудитория выбирает личность, доверяет ей. Блогеры будут востребованы на любых площадках, так как талантливый человек всегда найдет способ себя реализовать».

«Есть ли жизнь за МКАД: какие площадки пригодны для influence-маркетинга прямо сейчас» — главный тезис круглого стола, который раскрывали участники. Алина Зиннатуллина подчеркнула, что будущее — за развитием региональной блогосферы.

«Люди обращаются к региональным блогерам, поскольку хотят узнать актуальную информацию о регионе здесь и сейчас. Лидер мнений, постоянно проживающий в конкретном субъекте РФ, знает каждый нюанс не понаслышке и обладает определенной сводкой информации, которой делится с подписчиками. К региональным инфлюенсерам сейчас доверия больше, чем к федеральным», — уверена генеральный директор Insight people.

Кроме того, основатель крупнейшей региональной блогерской сети рассказала о перспективных площадках для развития в условиях санкций. «Компании, присутствующие в информационном поле и активно развивающие социальные сети, переориентируют свой контент и отдают предпочтение новым площадкам. Среди них отечественный видеохостинг Rutube и социальная сеть для создания вертикальных видео Yappy», — отметила Алина Зиннатуллина.

Напомним, 26-й Российский интернет-форум (РИФ) проходит с 18 по 20 мая в Подмосковье. В этом году ключевая концепция РИФ — work-life balance. Специалисты, представители медиа и бизнеса обсуждают не только технологии и интернет-тренды, но и образ жизни диджитал-сообщества. Они делятся мнениями о сохранении ресурсов, а также рассказывают о борьбе с тревожностью.