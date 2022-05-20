Херсон, 20 мая, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В будущем все украинские территории, который были освобождены от киевских боевиков и денацифицированы, включая Херсонскую область, войдут в состав России. Об этом 20 мая заявил журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«Будущая перспектива всех освобожденных территорий, не только Херсонской области, но и всех тех территорий, которые сегодня денацифицированы, ждет очень простая. Все территории освобождённые войдут в состав Российской Федерации», — сказал он.

Также Стремоусов уточнил, что на данный момент власти региона рассматривают этот вопрос в юридическом плане, так как это очень важно и они не хотят, чтобы международное сообщество рассматривало такие шаги как какой-либо «захват» украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что город Херсон является исконно русским городом, в котором никогда не было фашизма и бандеровщины и была собственная история.