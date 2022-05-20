Екатеринбург, 20 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 мая проведёт встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Совещание анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Евгений Куйвашев

«У президента запланированы несколько рабочих встреч. Среди них также будут и продолжение работы с главами регионов. На приеме у президента сегодня будет губернатор Калининградской области Алиханов и губернатор Свердловской области Куйвашев», — пояснил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева истекают в сентябре 2022 года. При этом решение об участии Куйвашева в выборах на пост главы региона пока не принято.