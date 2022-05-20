Ленсинг, , 13:44 — REGNUM Вдвое человек получили 19 мая ранения в результате перестрелки, произошедшей в ходе выпускного вечера в американском штате Мичиган, сообщает New York Post.

После перестрелки Pbs.twimg

Инцидент произошел рядом со Средней школой Восточного Кенвуда, в округе Кент, когда участники выпускного вечера уходили со стадиона учебного заведения. Огонь открыли неизвестные, которые находились в двух белых автомобилях Седан.

В результате нападения ранения получили двое человек: 16-летний подросток и 40-летняя женщина.

Это уже не первый подобный инцидент за последние дни. Так, в американском городе Хот-Спрингс (штат Арканзас) в результате перестрелки четверо человек получили ранения, которая произошла рядом с конференц-центром, где так же проходил вечер выпускников.

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