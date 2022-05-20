Новосибирск, 20 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. 50 человек госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 257 883. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 251 138 человек, в том числе 84 за сутки.

Жертвами коронавируса к 20 мая стали 5651 житель Новосибирской области. За последние 24 часа зарегистрирован один летальный случай.