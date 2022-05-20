Ереван, 20 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Защитник прав человека Армении Кристине Григорян и посол России в Ереване Сергей Копыркин провели встречу, на которой обсудили возвращение пленных из Азербайджана. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба омбудсмена.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

«Защитник выразила надежду, что российская сторона продолжит работу по репатриации военнопленных и мирных жителей», — отметили в пресс-службы.

Сообщается, что Григорян отметила важность участия Москвы в переговорном процессе между армянской и азербайджанской сторонами. Копыркин в свою очередь отметил роль армянского омбудсмена в обеспечении права на свободу собраний.

Стоит отметить, Баку утверждает, что на территории Азербайджана не осталось армянских военнопленных. Военнослужащие, которых там держат, считаются преступниками и осуждены на длительные сроки.