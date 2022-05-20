Тюмень, , 13:42 — REGNUM В Тюмени суд признал прораба строительной организации виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем тяжёлую травму рабочего. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Строитель Брусника

Установлено, что трагедия произошла 18 августа 2021 года на техническом этаже лифтовой шахты строящегося дома в границах улиц Дамбовская — Профсоюзная в Тюмени. Рабочий-каменщик не закрепил свой страховочный пояс и принимал бетонный раствор в металлическом корыте, которое поднимал башенный кран через лифтовую шахту. На подъёме корыто с бетоном раскачалось из стороны в сторону и столкнуло каменщика в лифтовую шахту технического этажа — на бетонное перекрытие между 7-м и 8-м этажами секции. Строитель чудом выжил, но получил тяжёлую травму.

Прораб, который должен был следить за соблюдением безопасности труда по решению суда оштрафован на 60 тыс. рублей. Потерпевший заявил суду, что не имеет к прорабу материальных претензий и просил суд не наказывать его строго.

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