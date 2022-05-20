Москва, , 13:41 — REGNUM Работу по созданию национальной стратегии по борьбе с новыми инфекциями необходимо активно продолжать. Об этом на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Всё это требует от нас активно продолжать работу по созданию национальной стратегии, которая позволяет оперативно реагировать на появление и распространение новых инфекций», — подчеркнул Медведев.

Он обратил внимание на необходимость совершенствования доклинических исследований, так как, по его словам, в этой сфере «сохраняется немало проблем». В частности, речь идёт о нехватке организаций и сертифицированных лабораторий, которые в ходе доклинических исследований могли бы работать с самыми опасными патогенами.

«Это один из важнейших этапов разработки и внедрения лекарственных препаратов в практику. Такие испытания должны гарантировать их полную безопасность и эффективность», — указал замглавы Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать в России систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от угроз новых инфекций. По его словам, в России нужно наладить системный мониторинг распространения инфекций и предпринять усилия, чтобы научные разработки в этой сфере воплощались в жизнь.