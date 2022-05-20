Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM Создание единого Социального фонда после объединения ПФР и ФСС не требует внесения поправок в Гражданский кодекс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

«По итогам рассмотрения пакета законопроектов Минтруда об объединении ПФР и ФСС Совет при президенте России по кодификации принял решение выпустить два заключения: одно в поддержку указанной реформы и концепции законопроекта «О государственном внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации», второе — о недопущении поправок в ГК РФ о признании Соцфонда самостоятельной организационно-правовой формой юрлица, — отметил Крашенинников.

Предстоящее объединение фондов поддерживается советом, но не требуют изменений ГК РФ и возможно в рамках уже установленных ГК правил, подчеркнул парламентарий.

В целом, по словам Крашенинникова, совет видит в создании фонда важную организационную и экономическую задачу, и она находит безусловную поддержку, однако совет считает, что сделать это возможно через отдельный закон без внесения поправок в ГК.

Ранее правительством РФ был поддержан пакет законопроектов об объединении фондов без внесения поправок в Гражданский кодекс, уточнили в Минтруде.

Активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования поручил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Фонд, который призван сделать «получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан», должен заработать с 1 января 2023 года. К этому времени должна быть обеспечена правовая, организационная и техническая готовность работы фонда.

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