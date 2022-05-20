Калуга, , 13:47 — REGNUM В Калужской области за период с 11 по 18 мая увеличились цены на картофель — на 7%, маргарин на 3,7%, воду питьевую — на 3,6%, яблоки — на 3,5% и лук репчатый — на 2%. Об этом 20 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Снижение покупательского спроса © ИА REGNUM

За прошедший период мая 2022 года на территории региона наблюдается снижение продаж по большинству видов продовольственных товаров в сравнении с аналогичным периодом апреля в среднем на 6,12%. Дефицита товаров на территории области нет.

По информации Калугастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за апрель 2022 года по отношению к марту 2022 года составил 102,9%, по отношению к декабрю 2021 года — 114,7%. Значительно повысились в течение месяца цены на маргарин и маргариновую продукцию на 15,4%, консервы фруктово-ягодные — на 14,2%, чай, кофе, какао — на 12,4%, напитки безалкогольные — на 7,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужских продуктовых магазинах в апреле стало меньше покупателей