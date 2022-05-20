Калуга, 20 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Калужской области за период с 11 по 18 мая увеличились цены на картофель — на 7%, маргарин на 3,7%, воду питьевую — на 3,6%, яблоки — на 3,5% и лук репчатый — на 2%. Об этом 20 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

ИА REGNUM Снижение покупательского спроса

За прошедший период мая 2022 года на территории региона наблюдается снижение продаж по большинству видов продовольственных товаров в сравнении с аналогичным периодом апреля в среднем на 6,12%. Дефицита товаров на территории области нет.

По информации Калугастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за апрель 2022 года по отношению к марту 2022 года составил 102,9%, по отношению к декабрю 2021 года — 114,7%. Значительно повысились в течение месяца цены на маргарин и маргариновую продукцию на 15,4%, консервы фруктово-ягодные — на 14,2%, чай, кофе, какао — на 12,4%, напитки безалкогольные — на 7,6%.