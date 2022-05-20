Верона, Италия, , 13:39 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для урегулирования ситуации на Украине. Об этом 20 мая Драги сообщил, выступая перед учениками одной из школ в итальянской провинции Верона.

Марио Драги INSM

«Когда на прошлой неделе я был в Вашингтоне и беседовал с Байденом, я сказал, что, возможно, только его слова хотел бы услышать Путин. И поэтому я сказал, чтобы он позвонил Путину», — сказал Драги.

Он добавил, что этот совет имел успех, поскольку вскоре после этого американский министр обороны Ллойд Остин позвонил главе российского военного ведомства Сергею Шойгу.

Напомним, 13 мая в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу провёл телефонные переговоры с Остином. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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