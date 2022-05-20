Ставрополь, 20 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. На Ставрополье выявили факт мошенничества при обеспечении питанием школьников в селе Труновском. Компания, заключившая контракты на предоставление горячего питания с тремя школами, занижала порции, фактически недокармливая детей. Этот факт установлен в ходе проверки прокуратуры, возбуждено уголовное дело, сообщили 20 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

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Как установлено, по действующему законодательству положено тратить на питание одного школьника в день 63 рубля 61 копейку. Однако компания «Северная Пальмира СК» умышленно занизила «объемы изготавливаемой и предоставляемой к потреблению детьми продукции до фактической стоимости не более 55 рублей».

«Таким образом, своими умышленными и незаконными действиями неустановленные лица из числа работников ООО «Северная Пальмира СК» в период январь–апрель 2022 года при организации питания учащихся трех общеобразовательных учреждений села Труновского совершили хищение средств образовательных учреждений на сумму около 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время идет сбор доказательств по уголовному делу. Устанавливаются виновные в совершении мошенничества.